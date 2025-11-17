إعلان

خلال أسبوع.. إسقاط 848 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا

كتب : مصراوي

08:02 ص 17/11/2025

مسيرة أوكرانية

وكالات

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 36 مسيرة أوكرانية في 7 مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية، فيما بلغ إجمالي المسيرات المعادية التي أسقطت خلال الأسبوع الأخير 848 قطعة.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فإنه تم تدمير أكبر عدد من الطائرات بدون طيار الأوكرانية "216 طائرة" خلال ليلة 14 نوفمبر، بعد أن تم إسقاط 130 مسيرة في الليلة السابقة لها.

واستهدفت الهجمات مناطق في الدائرتين الفيدراليتين الوسطى والجنوبية وكذلك في دائرتي شمال القوقاز والفولجا، وفقا لروسيا اليوم.

