نتنياهو: لا أعرف إلى متى سيستمر وقف النار في غزة

كتب : مصراوي

06:59 م 16/11/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكن تخلي إسرائيل عن مرحلة تحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، لافتًا إلى أنه سيناقش ذلك في المجلس الوزاري المصغر.


وقال نتنياهو في تصريحات إعلامية اليوم الأحد:"لا أعرف إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار في غزة".

وفي سياق منفصل، هاجم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، قائلا:"الحكومة فقدت السيطرة على البلاد ومعركتها الأخيرة هي ضد كشف الحقيقة".


وقال ليبرمان خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إنه بدل كشف حقيقة المجزرة المروعة في 7 أكتوبر 2023، تشكل حكومة نتنياهو لجنة للتستر على الحقائق.

وأكد ليبرمان، أنهم سيقومون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحدث أكتوبر 2023، مضيفًا:"لن يفلت أحد وسيتم التحقيق مع الجميع ومن سيدان سيدفع الثمن".

بنيامين نتنياهو وقف النار غزة

