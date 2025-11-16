القيادة المركزية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط بشكل غير قانوني

وكالات

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، الأحد، إنها رصدت حادث اقتحام قوات إيرانية ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال بشكل غير قانوني.

وأشارت سنتكوم، إلى أن القوات الإيرانية احتجزت الناقلة "إم في تالارا" خلال عبورها المياه الدولية في مضيق هرمز، يوم 14 نوفمبر الجاري، موضحة أن قوات تابعة للحرس الثوري وصلت إلى الناقلة بطائرة هليكوبتر، حيث اقتادوها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

واعتبرت سنتكوم، أن استخدام إيران القوة العسكرية لاقتحام واحتجاز سفينة تجارية في المياه الدولية، انتهاكا للقانون الدولي يقوّض حرية الملاحة وتدفق التجارة، داعية طهران إلى توضيح الأساس القانوني لأفعالها للمجتمع الدولي.

وأكدت سنتكوم، أن قواتها ستظل متيقظة وتعمل إلى جانب شركائها وحلفائها لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وأعلن الحرس الثوري في بيان، اعتراض ومصادرة الناقلة "تالارا" بعد قرار قضائي في إيران بحجز حمولتها، عقب تقارير أفادت يوم الجمعة باحتجازها.

وأشار الحرس الثوري، إلى أن الناقلة التي تحمل 30 ألف طن من البتروكيماويات كانت متجهة إلى سنغافورة.