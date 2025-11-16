وكالات

قالت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث السويداء في بيان، الأحد، إنها استمعت إلى الأطباء الشرعيين وحصلت على التقارير الطبية الخاصة بالأحداث.

وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت على فريق تقني مختص للتحقق من المقاطع التي بثت على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الأحداث في السويداء، مشيرة إلى أنها طلبت تمديد المدة الزمنية لعملها لشهرين حتى تتمكن من تقديم تقرير ينصف الجميع.

وأشارت اللجنة، إلى أن تمديد مدة عمل اللجنة لشهرين بسبب عدم تمكنها من دخول مدينة السويداء وبعض المناطق، موضحة أن لجنة التحقيق الدولية مكمل لعمل لجنة التحقيق الوطنية في قضية السويداء.

وشددت اللجنة، على أن السماح بدخول لجنة التحقيق الدولية يؤكد أن الدولة السورية جادة في قضية المحاسبة، مشيرة إلى أن النظام البائد ارتكب العديد من الجرائم ولم يتم توقيف عنصر واحد بينما قامت الدولة السورية بتوقيف العديد من العناصر من وزارتي الدفاع والداخلية وآخرين.

وذكرت اللجنة السورية للتحقيق في أحداث السويداء، أن بعض المقاتلين الأجانب انضموا بشكل عشوائي وفردي للعناصر التي دخلت مدينة السويداء ولم يكن هناك فرق عسكرية منظمة تابعة للجيش السوري.