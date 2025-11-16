إعلان

الملك عبد الله يكشف "سر" صداقته مع الرئيس الإندونيسي.. والأردنيون يتفاعلون (فيديو)

كتب : مصراوي

03:03 م 16/11/2025

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

وكالات

تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بشكل واسع مع زيارة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى إندونيسيا، مشيدين بحفل الاستقبال الذي أُقيم له في العاصمة جاكارتا.

وتداول مستخدمون مقطع الفيديو الذي كشف فيه الملك عبدالله الثاني سر علاقته الوطيدة بالرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو.

وقال العاهل الأردني خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الإندونيسي: "أصبحنا أصدقاء قبل سنوات عديدة وأصبحنا إخوة، وكنت دائما أخبر والدي (الملك الحسين بن طلال) عن هذه الصداقة المميزة، وعندما جئت إلى الأردن، سألني والدي: ’من هذا الشخص؟‘ فأجبته إنه أخي، فرد والدي قائلا: ’إن كان أخوك فهو أخي كذلك‘ واستمرت علاقتنا الوطيدة منذ ذلك الحين".

وخلال الزيارة، منح العاهل الأردني الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع تقديرًا لجهوده في توثيق العلاقات المميزة بين البلدين والتي تمتد لـ 75 عامًا، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التعدين والصناعة والمنتجات الحلال، والدفاع والأمن السيبراني ومكافحة التطرف، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وحضر الملك عبد الله الثاني والرئيس الإندونيسي في العاصمة جاكرتا مجريات تمرين عسكري مشترك للطائرات المسيرة.

