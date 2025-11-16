وكالات

تفاعل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بشكل واسع مع زيارة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى إندونيسيا، مشيدين بحفل الاستقبال الذي أُقيم له في العاصمة جاكارتا.

🚨



احتفاء شعبي و استقبال رسمي لجلالة



الملك عبدالله الثاني أبن الحسين. في



أندونيسيا . استقبال يليق بقائد وزعيم#الاردن pic.twitter.com/AToGNBQuph — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) November 14, 2025

وتداول مستخدمون مقطع الفيديو الذي كشف فيه الملك عبدالله الثاني سر علاقته الوطيدة بالرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو.

وقال العاهل الأردني خلال جلسة مباحثات مع الرئيس الإندونيسي: "أصبحنا أصدقاء قبل سنوات عديدة وأصبحنا إخوة، وكنت دائما أخبر والدي (الملك الحسين بن طلال) عن هذه الصداقة المميزة، وعندما جئت إلى الأردن، سألني والدي: ’من هذا الشخص؟‘ فأجبته إنه أخي، فرد والدي قائلا: ’إن كان أخوك فهو أخي كذلك‘ واستمرت علاقتنا الوطيدة منذ ذلك الحين".

ما سر العلاقة القديمة التي تجمع الملك عبدالله الثاني والرئيس الإندونيسي (فيديو) @RHCJO @KingAbdullahII pic.twitter.com/248QwfzxH3 — الهواشم عز وفخر (@jordan_abdull) November 15, 2025

وخلال الزيارة، منح العاهل الأردني الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع تقديرًا لجهوده في توثيق العلاقات المميزة بين البلدين والتي تمتد لـ 75 عامًا، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التعدين والصناعة والمنتجات الحلال، والدفاع والأمن السيبراني ومكافحة التطرف، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

جلالة الملك عبدالله الثاني يمنح الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو وسام النهضة المرصع، تقديرا لجهوده في توثيق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين #الأردن #إندونيسيا pic.twitter.com/X85ZwmLfvS — RHC (@RHCJO) November 14, 2025

وحضر الملك عبد الله الثاني والرئيس الإندونيسي في العاصمة جاكرتا مجريات تمرين عسكري مشترك للطائرات المسيرة.