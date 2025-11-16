إعلان

حماس تتسلم قائمة بأسماء أسرى من غزة بسجون الاحتلال

كتب : مصراوي

01:43 م 16/11/2025

حركة المقاومة الإسلامية حماس

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنه بعد شهر من التواصل مع الاحتلال الذي وصفته بـ"الصهيوني" عبر الوسطاء، تسلمت المقاومة قائمة بأسماء 1468 أسيرًا من قطاع غزة.

وأفادت الحركة، بأن مكتب إعلام الأسرى قرر الإعلان عن القائمة عبر منصاته الرسمية، مؤكدة أن "الاحتلال الصهيوني" يتحمل كامل المسؤولية عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة.

وأضافت أن الاحتلال ما زال يخفي قسرًا في سجونه أعدادًا أخرى من الأسرى ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة.

ودعت حركة حماس الوسطاء إلى ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين وضمان حقوقهم.

حركة المقاومة الإسلامية غزة سجون الاحتلال

