وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل، مشددًا على أن "الحل الحقيقي في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية".

وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إلى أنه لن يوافق على إقامة دولة فلسطينية، قائلًا: "حزبنا لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على إقامة دولة فلسطينية".

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صياغة رد مناسب وحازم يوضح للعالم أنه لن تقوم دولة فلسطينية أبدا.

وتأتي تصريحات سموتريتش في سياق الضغوط التي يمارسها الجناح اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلي لتعزيز موقف رافض لأي مسار سياسي يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح سموتريتش، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن "التدهور الذي نشهده في هذه المسألة خطير، وهو مسؤوليتكم ونتيجة صمتكم"، ودعا الحكومة إلى "صياغة رد واضح وحاسم يوجه رسالة للعالم بأن دولة فلسطينية لن تقوم أبدًا على أرض وطننا".