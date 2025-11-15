"سامحوني".. كشف أخطر شبكة احتيال عقاري في تركيا بعد بيع شقة لـ5 أشخاص

وكالات

نفذت السلطات الأمنية التركية عملية واسعة في مدينة أضنة جنوب البلاد ضد ما وصفتها بـ"شبكة احتيال عقاري" أثارت ضجة كبيرة، بعد أن أرسل زعيمها رسالة لضحاياه كتب فيها: "سامحوني"، لتتحول كلماته إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة القبض على 35 شخصاً يشكلون شبكة احتالت عبر شقة في منطقة سيحان تم عرضها للبيع أكثر من مرة باستخدام إعلانات مزورة، حيث بيعت بسعر 1.9 مليون ليرة رغم أن قيمتها الحقيقية تصل إلى 2.3 مليون ليرة.

وكشف مالك الشقة، المعروف بالأحرف الأولى "س. ج."، عملية الاحتيال خلال تسجيل البيع بعدما لاحظ أن المبلغ لم يصل إلى حسابه، ليتبين أن المشتري حوّل الأموال إلى حساب آخر.

وفي خضم انكشاف العملية، بعث زعيم العصابة رسالة نصية للمشتري قال فيها: "يا أخي، لقد خدعتك، أنا مسافر إلى الخارج، لا تؤذوا بعضكم.. سامحوني"، في محاولة لتهدئة التوتر بين المشتري ومالك الشقة.

المشتري والمالك تقدما ببلاغ فوري لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي كشفت أن العصابة باعت الشقة لخمسة أشخاص، وحققت أرباحًا إجمالية وصلت إلى 7 ملايين ليرة تركية، حُوّلت إلى ذهب وعملات رقمية.

وبالتزامن مع عملية أضنة، شنت الشرطة حملات أمنية متزامنة في إسطنبول ومرسين وباطمان وأورفا وكيركلاريلي وغازي عنتاب وكوجالي ونوشهر وعثمانية، واعتقلت 35 مشتبهًا بينهم زعماء الشبكة، وضبطت بحوزتهم سيارات فاخرة.

وأحيل 24 من الموقوفين إلى المحكمة، فيما أُفرج عن 11 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة القضائية.