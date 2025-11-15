كتبت- أسماء البتاكوشي

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، ضرورة أن يحترم طرفي النزاع كافة التزاماتهما، للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إطار الأهمية البالغة للتنفيذ الأمين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي اليوم من إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وطبقا للمتحدث، تناول الاتصال المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان أهمية ضمان أن يُسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما تناول الوزيران البيان الصادر أمس الجمعة والذي عكس الدعم لاعتماد مشروع القرار، مشيراً إلى التوافق الإقليمي والدولي على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام.

كما استعرض عبد العاطي جهود بلاده لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، داعيا نظيره الباكستاني إلى المشاركة الفعالة في الحدث.