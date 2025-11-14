إعلان

"بعد إقراره بالذنب".. ترامب يعفو عن الملياردير البريطاني جو لويس

كتب : مصراوي

12:09 ص 14/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(أ ب)

قالت السلطات الأمريكية اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا بالعفو عن الملياردير البريطاني جو لويس، الذي تمتلك عائلته نادي توتنهام هوتسبير كرة القدم ، وذلك بعد أكثر من عام من تغريمه 5 ملايين دولار بعد إقراره بالذنب في تهم التداول الداخلي في نيويورك.

وكان لويس صاحب الـ88 عامًا، قد طلب عفوًا حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي وزيارة أحفاده وأبناء أحفاده في الولايات المتحدة، حسبما أفاد مسؤول في البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأقر لويس بالذنب في يناير 2024، قائلًا إنه علم بأن مشاركة معلومات غير معروفة للعامة، قد علم بها من غرف مجالس إدارة شركات متداولة بشكل علني، مع آخرين قاموا بعدها بشراء أسهم في تلك الشركات كان خطأ.

