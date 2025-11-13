ترامب: الحكومة الفيدرالية ستستأنف عملها بعد توقيعي على إنهاء الإغلاق



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إن الحكومة الفيدرالية ستستأنف عملها بعد توقيعي على إنهاء الإغلاق، وفقا لسكاي نيوز.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة.

وأنهى الكونجرس، أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.

وصوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديمقراطيين غضبهم إزاء ما يرونه استسلاما من جانب زعماء الحزب.

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في خطاب لاذع ضد الديمقراطيين قبل التصويت: "كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أي حال، كان الأمر برمته بلا جدوى، كان خاطئا وشريرا".