إعلان

ترامب: الحكومة الفيدرالية ستستأنف عملها بعد توقيعي على إنهاء الإغلاق

كتب : مصراوي

05:29 ص 13/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إن الحكومة الفيدرالية ستستأنف عملها بعد توقيعي على إنهاء الإغلاق، وفقا لسكاي نيوز.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة.

وأنهى الكونجرس، أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.

وصوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بأغلبية بسيطة للموافقة على حزمة أقرها مجلس الشيوخ من شأنها إعادة فتح الإدارات والوكالات الفدرالية، في حين أبدى العديد من الديمقراطيين غضبهم إزاء ما يرونه استسلاما من جانب زعماء الحزب.

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في خطاب لاذع ضد الديمقراطيين قبل التصويت: "كانوا يعلمون أن ذلك سيسبب معاناة، وفعلوا ذلك على أي حال، كان الأمر برمته بلا جدوى، كان خاطئا وشريرا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب إنهاء أطول إغلاق بالولايات المتحدة إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الحكومة الأمريكية الشيوخ الأمريكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت