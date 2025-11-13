إعلان

بعد أنباء عن تقاعده من منصبه.. أفيخاي أدرعي: ما زلت هنا أمارس مهامي في خدمة جيشي ووطني

كتب : مصراوي

03:16 ص 13/11/2025

أفيخاي أدرعي

وكالات
وجه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بعد أنباء عن قرب تقاعده من منصبه، رسالة إلى من وصفهم بـ"المحبين وغير المحبين".

وقال أفيخاي أدرعي في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى كل المحبّين وغير المحبّين، أقول: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ باسم جيش الدّفاع للإعلام العربي وما زلت أمارس مهامي في خدمة جيشي ووطني".

‏وأضاف أدرعي: "نعم، لكل إنسان يوم يُنهي فيه مهمته وسيحين ذلك اليوم بالنسبة إلي أيضا لكن بعد وقت وحين يحين الوقت، سأُعلن ذلك بنفسي عبر منصّاتي".

‏وقال: "فروقوا وشكرا للكم الهائل من التفاعل - شكرًا لمحبتكم المعلنة والضمنية".

يأتي توضيح أدرعي بعد تقارير عبرية أفادت بأن المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي سيغادر منصبه قريبا بناء على طلبه، بعد 20 عاما من توليه هذا الدور.

كما ذكر تقرير عبري أن الرائد إيلا واوية، المعروفة باسم الكابتن إيلا، تستعد لتكون خلفا لأدرعي الذي سيتقاعد، وفقا لروسيا اليوم.

أفيخاي أدرعي تقاعد أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي جيش الدّفاع

