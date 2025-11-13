

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الاستثناءات التي منحتها واشنطن لهنغاريا من العقوبات المفروضة ضد روسيا والمتعلقة بواردات الطاقة ستبقى سارية المفعول لمدة عام واحد.

قال روبيو تعليقا على قرار الإعفاء الذي حصلت عليه هنغاريا من العقوبات الأمريكية المفروضة على واردات النفط والغاز من روسيا: "فيما يتعلق بخطوط أنابيب النفط والغاز، فإن الأمر يتعلّق بمهلة لمدة عام واحد، لأن وقفها الفوري كان سيلحق ضررا بالغا باقتصاد هنغاريا".

يأتي تصريح روبيو بعد أيام من تأكيد نظيره الهنغاري بيتر سيارتو أن الإعفاء الذي حصلت عليه بلاده غير مقيد بأي إطار زمني وليس محصورا بعام واحد.

يذكر أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان كان قد أعلن السبت الماضي، عقب محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستمنح هنغاريا إعفاء دائما من العقوبات التي قد تعيق واردات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" وإمدادات الغاز عبر خط أنابيب "السيل التركي".

وأوضح أوربان، أنه نجح في إقناع الرئيس الأمريكي بضرورة اتخاذ هذا القرار، نظرا لعدم قدرة بلاده حاليا على الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية.

كان أوربان قد شدد في وقت سابق على أن أوروبا هي الخاسر الأكبر من التخلي عن موارد الطاقة الروسية لصالح الموارد الأمريكية، إذ باتت تدفع أسعارا مضاعفة تصل إلى خمسة أو عشرة أضعاف.

وأكد أن على أوروبا أن تسأل أصدقاءها الأمريكيين من المستفيد الحقيقي من هذا الوضع، وفقا لروسيا اليوم.