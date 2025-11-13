جوتيريش: إفريقيا على رأس أولويات الأمم المتحدة وندعو لوقف حرب السودان

وكالات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن حل النزاعات وتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا يمثلان أولوية قصوى على أجندة الأمم المتحدة، مشدداً على أن القارة الإفريقية ظُلِمت تاريخياً وأن وزنها في النظام العالمي يجب أن يزداد.

وقال جوتيريش في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تدعم منح إفريقيا مقاعد دائمة في مجلس الأمن، معتبراً أن ذلك خطوة ضرورية لتحقيق العدالة والتمثيل المتوازن داخل المنظومة الدولية.

وأشار الأمين العام إلى أن الدول المتقدمة عليها تقديم 300 مليار دولار سنوياً لدعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي في الدول النامية، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لمبادرة إسكات الأسلحة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاعات في القارة.

وأعرب جوتيريش عن قلقه البالغ من التقارير حول الأعمال الوحشية وانتهاكات حقوق الإنسان في مدينة الفاشر وتفاقم العنف في ولاية كردفان بالسودان، داعياً إلى وقف فوري لتدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف: "يجب أن تتوقف الأعمال العدائية في السودان فوراً وأدعو الجيش وقوات الدعم السريع إلى الانخراط في حوار جاد نحو تسوية متفق عليها".

وفي الشأن الليبي، شدد جوتيريش على أهمية الحوار والتنازلات لتجاوز الانقسامات السياسية، مؤكداً ضرورة عقد الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

كما جدد الأمين العام تأكيده على أن وقف إطلاق النار في غزة رغم اختراقاته المتكررة ما زال صامداً، داعياً إلى احترامه تمهيداً للتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق.