مسعد بولس: القتال في السودان يحصد مزيدا من أرواح الأبرياء يوميا

وكالات

طالب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، من أطراف النزاع بالسودان الموافقة على الهدنة الإنسانية المقترحة.

وقال مسعد بولس، في تصريحات إعلامية ، إن معاناة المدنيين بالسودان وصلت مستويات كارثية والملايين يفتقرون إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية، موضحًا أن القتال في السودان يحصد مزيدا من أرواح الأبرياء يوميا.

ودعا بولس، أطراف النزاع بالوفاء بالتزاماتها ووقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.