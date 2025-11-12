إعلان

الدفاع المدني ينتشل 51 جثمانا في مدينة غزة.. فيديو

كتب : مصراوي

05:31 م 12/11/2025

الدفاع المدني ينتشل 51 جثمانا في مدينة غزة 

وكالات

أكد جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، أنه تمكّن اليوم الأربعاء من انتشال 51 جثمانا من داخل ساحة عيادة الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان له اليوم، أن طواقمه لا تزال تواصل العمل والبحث لاستخراج باقي الجثامين من تحت الركام، بعدما تم دفنها على عجل خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وفي سياق منفصل، كشفت تقارير إسرائيلية عن استعدادات عسكرية واسعة في الضفة الغربية قد تمهد لشن هجوم مفاجئ قادر على تدمير مئات الأهداف خلال ساعات.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تأتي هذه الاستعدادات في إطار مراجعات واستنتاجات يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعقبت هجوم 7 أكتوبر 2023، إذ تسعى قوات الاحتلال إلى اختبار قدرتها على تنفيذ غارات متسارعة حتى في حال انهيار قيادة وسيطرة الميدان.

وأفادت التقارير بإنشاء سلاح الجو الإسرائيلي "لبنك أهداف" يضم مواقع في التجمعات السكنية الإسرائيلية داخل الضفة وعلى طول الحدود الأردنية، لتنفيذ معدل إطلاق نيران مرتفع بحيث يهاجم مئات الأهداف في الساعة الأولى.

ولم تشر المعلومات ما هي طبيعة الأهداف التي يجري في المناورات العسكرية والتي بدأت أمس وأطلقت عليها إسرائيل اسم "زئير الأسد" وشملت الضفة والغور ومناطق وادي الأردن، بمشاركة القيادة المركزية، وحدات خاصة، سلاح الجو، وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، ووحدات احتياطية.

وكرست المناورة لاختبار جاهزية القوات لسيناريوهات متعددة الفروع في الضفة الغربية، وتشغيل آليات تنفيذ سريعة لضربات مكثفة ومحددة المدى.

لدفاع المدني بقطاع غزة انتشال 51 جثمانا في مدينة غزة استخراج جثامين من تحت الركام

