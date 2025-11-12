الدفاع المدني ينتشل 51 جثمانا في مدينة غزة.. فيديو

وكالات

أكد جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، أنه تمكّن اليوم الأربعاء من انتشال 51 جثمانا من داخل ساحة عيادة الشيخ رضوان، غرب مدينة غزة.

بعد شهر من توقف الحرب.. الدفاع المدني بغزة يواصل انتشال الجثامين العالقة وإزالة الأخطار بصفر إمكانيات ومعدات #الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/tvbwnSwaEH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 12, 2025

وقال الدفاع المدني في بيان له اليوم، أن طواقمه لا تزال تواصل العمل والبحث لاستخراج باقي الجثامين من تحت الركام، بعدما تم دفنها على عجل خلال حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وفي سياق منفصل، كشفت تقارير إسرائيلية عن استعدادات عسكرية واسعة في الضفة الغربية قد تمهد لشن هجوم مفاجئ قادر على تدمير مئات الأهداف خلال ساعات.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تأتي هذه الاستعدادات في إطار مراجعات واستنتاجات يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعقبت هجوم 7 أكتوبر 2023، إذ تسعى قوات الاحتلال إلى اختبار قدرتها على تنفيذ غارات متسارعة حتى في حال انهيار قيادة وسيطرة الميدان.

وأفادت التقارير بإنشاء سلاح الجو الإسرائيلي "لبنك أهداف" يضم مواقع في التجمعات السكنية الإسرائيلية داخل الضفة وعلى طول الحدود الأردنية، لتنفيذ معدل إطلاق نيران مرتفع بحيث يهاجم مئات الأهداف في الساعة الأولى.

ولم تشر المعلومات ما هي طبيعة الأهداف التي يجري في المناورات العسكرية والتي بدأت أمس وأطلقت عليها إسرائيل اسم "زئير الأسد" وشملت الضفة والغور ومناطق وادي الأردن، بمشاركة القيادة المركزية، وحدات خاصة، سلاح الجو، وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، ووحدات احتياطية.

وكرست المناورة لاختبار جاهزية القوات لسيناريوهات متعددة الفروع في الضفة الغربية، وتشغيل آليات تنفيذ سريعة لضربات مكثفة ومحددة المدى.