أوروبا تتوعد بإجراءات انتقامية بعد رفض دخول 5 من مسؤوليها إلى أمريكا

بروكسل - (أ ب)

حذرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، من أنها ستتخذ إجراء ضد أي "تدابير غير مبررة" بعدما منعت وزارة الخارجية الأمريكية دخول خمسة أوروبيين تتهمهم بالضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية لفرض رقابة أو قمع الآراء الأمريكية.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأوروبيين بأنهم نشطاء "راديكاليين" ومنظمات غير حكومية "مسلحة". ويشملون المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن الإشراف على قواعد مواقع التواصل الاجتماعي تيري بريتون.

والعام الماضي اشتبك بريتون وهو رجل أعمال ووزير مالية فرنسي سابق، مع الملياردير إيلون ماسك على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بث مقابلة إلكترونية مع دونالد ترامب في الشهور السابقة على الانتخابات الأمريكية.

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي والتي تشرف على قواعد التكنولوجيا في أوروبا، إنها "تدين بشدة القرار الأمريكي بفرض قيود سفر" وأنها طلبت توضيحات بشأن الخطوة. كما أدانها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت المفوضية في بيان "في حال تطلب الأمر، فسوف نرد بسرعة وبشكل حاسم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد التدابير غير المبررة"، دون الإفصاح عن المزيد.