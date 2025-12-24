إعلان

جيش الاحتلال: إصابة ضابط في انفجار عبوة ناسفة في رفح الفلسطينية

كتب : مصراوي

04:00 م 24/12/2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت ناقلة جند مدرعة تقل جنودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكر موقع "حدشوت لفني كولام" العبري، أن العبوة الناسفة انفجرت أثناء وجود المدرعة في رفح، ما أدى إلى استهداف جنود من جيش الاحتلال، مشيرًا إلى رصد تحليق مروحية تابعة لجيش الاحتلال في أجواء وسط فلسطين المحتلة بعد دقائق من الحادث، في ما اعتُبر مؤشرًا على تنفيذ عمليات إخلاء للمصابين.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "حدشوت للو تسنزورا" أن مروحية إخلاء عسكرية هبطت في مستشفى "بيلنسون" داخل إسرائيل قادمة من قطاع غزة، مضيفًا أن ناقلة الجند تضررت نتيجة انفجار العبوة، وأن جيش الاحتلال يحقق في توقيت زرعها.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أصيب ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة مدرعة في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

