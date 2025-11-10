إعلان

نقل 20 شخصا إلى مستشفيات بعد انقلاب حافلة على طريق في كاليفورنيا

09:27 م 10/11/2025

(أ ب)

قالت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، إنه تم نقل 20 شخصا إلى المستشفى، من بينهم 3 أصيبوا بجروح خطيرة، بعد انقلاب حافلة تقل مراهقين عائدين من مخيم بكنيسة على طريق جبلي متعرج في جنوب كاليفورنيا.

وتحطمت الحافلة التي كانت تقل 36 شخصا مساء أمس الأحد عند منحنى على طريق الولاية رقم 330 بالقرب من راننج سبرينجز، على بعد حوالي 70 ميلا (113 كيلومترا) شمال شرق لوس أنجليس، حسبما أفادت إدارة إطفاء مقاطعة سان برناردينو.

وقال بيان لإدارة الإطفاء إن المسعفين عثروا على الحافلة على جانبها، وكان الركاب يهربون عبر فتحة في السقف.

وأضاف البيان أنه "تم علاج 26 مصابا بشكل إجمالي، من بينهم ثلاثة مصابين بجروح خطيرة وتم نقل 20 منهم إلى مستشفيات في المنطقة، جميعهم بواسطة سيارات الإسعاف" ورفض آخرون أن يتم نقلهم.

