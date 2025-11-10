إعلان

رويترز: الرئيس الشرع دخل البيت الأبيض من باب جانبي ودون ضجيج

كتب : مصراوي

07:36 م 10/11/2025

دونالد ترامب وأحمد الشرع

وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

واستقبل ترامب الشرع في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رئيس سوري إلى البيت الأبيض، بعد ستة أشهر من أول لقاء بينهما في السعودية، وبعد أيام فقط من إعلان واشنطن رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب.

وبحسب رويترز، وصل الشرع إلى البيت الأبيض دون ضجة مثلما يحدث مع زيارات القادة الأجانب، ودخل من مدخل جانبي لم يره الصحفيون، بدلا من الباب الرئيسي للجناح الغربي حيث كانت تنتظره الكاميرات.

وتولى الشرع (43 عاما) مقاليد الأمور في سوريا نهاية العام الماضي بعد أن تمت الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، ومنذ ذلك الحين، تتطور تحالفات سوريا بوتيرة مذهلة بعيدا عن حليفي الأسد الرئيسيين إيران وروسيا وباتجاه تركيا والخليج وواشنطن.

سوريا أحمد الشرع دونالد ترامب البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك:



