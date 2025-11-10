إعلان

ترامب يهدد مراقبي الحركة الجوية بالفصل النهائي لهذا السبب

كتب : مصراوي

07:17 م 10/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراقبي الحركة الجوية في المطارات الأمريكية، بعد إلغاء أكثر من 4500 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة في ظل استمرار الإغلاق الحكومي.

وقال ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال، اليوم الاثنين، إنه يجب على جميع مراقبي الحركة الجوية العودة إلى العمل بشكل فوري، مؤكدًا أنه سيقوم بفصل أي شخص سيتخلف عن العمل بشكل نهائي.

وأضاف ترامب: "أنه بالنسبة لمراقبي الحركة الجوية الذين كانوا وطنيين عظماء، ولم يأخذوا أي وقت إجازة بسبب خدعة إغلاق الحزب الديمقراطي، سأوصي بمكافأة قدرها 10000 دولار للشخص الواحد مقابل الخدمة المتميزة لبلدنا".

وأوضح الرئيس الأمريكي:" أنه بالنسبة لأولئك الذين لم يفعلوا شيئًا سوى الشكوى، وأخذوا إجازة، على الرغم من أن الجميع كانوا يعلمون أنهم سيحصلون على أجورهم كاملة في المستقبل القريب، فأنا لست سعيدًا بكم لم تتدخلوا لمساعدة الولايات المتحدة ضد الهجوم الديمقراطي المزيف الذي كان يهدف فقط إلى إيذاء بلدنا".

وذكر ترامب أنه سيكون لدى الذين تخلفوا عن العمل علامة سلبية، على الأقل في ذهنه ضد سجلهم، قائلا:"إذا كنت ترغب في ترك الخدمة في المستقبل القريب، فلا تتردد في القيام بذلك، دون أي أجر أو مكافأة نهاية الخدمة من أي نوع سيتم استبدالك بسرعة بالوطنيين الحقيقيين، الذين سيقومون بعمل أفضل على أحدث المعدات الجديدة تمامًا، الأفضل في العالم، والتي نحن بصدد طلبها".

واتهم ترامب الإدارة السابقة بأنها أهدرت مليارات الدولارات في محاولة إصلاح الخردة القديمة، مضيفًا:"لم يكن لديهم أي فكرة عما كانوا يفعلونه مرة أخرى".

ووجه ترامب رسالة للمواطنين الأمريكيين، قائلاً:"إلى مواطنينا الأمريكيين العظماء، بارك الله فيكم - لن أتمكن من إرسال أموالكم بالسرعة الكافية إلى جميع الآخرين، توجهوا إلى العمل فورًا. بارك الله في أمريكا".

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ترامب يهدد مراقبي الحركة الجوية المطارات الأمريكية

