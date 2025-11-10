إعلان

مصدر روسي: تدمير مطار عسكري أوكراني في خميلنيتسكي

كتب : مصراوي

10:14 ص 10/11/2025

طائرة حربية روسية

موسكو- (د ب أ)

أفاد سيرجي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، باستهداف مطار ستاروكوستيانتينوف العسكري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز قاذفات "سو-24" التكتيكية.

وأضاف ليبيديف: "تعرّضت القاعدة الجوية للقصف، من المعروف أن قاذفات سو-24 التكتيكية تتمركز في ستاروكوستيانتينوف، حيث تستخدم لشنّ ضربات بالقنابل الانزلاقية وصواريخ ستورم شادو (البريطانية) المجنحة" وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين.

وأضاف قائلا: "كما أن المطار الحربي مخصص لاستيعاب مقاتلات إف-16 وميراج-2000".

طلقات عيار 7 ,12ملم لمدافع رشاشة روسية طراز كورد.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف شمال الأطلسي/ناتو/ وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

وبحسب سبوتنيك ، دمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو".

سيرجي ليبيديف مقاطعة نيكولاييف مطار ستاروكوستيانتينوف القوات المسلحة الأوكرانية





