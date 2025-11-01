حكومة مولدوفا الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

برلين- (د ب أ)

أدت الحكومة الجديدة في مولدوفا اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيسة مايا ساندو في كيشيناو، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء مولدوفا الرسمية(مولدبريس)

وترى الحكومة برئاسة العالم المستقل والمصرفي المتخصص في قطاع الاستثمارات الكسندرو مونتيانو، أن استكمال مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028 هو مهمتها الأكثر أهمية.

وخلال تأكيده في البرلمان أمس الجمعة، تعهد مونتيانو بأنه سيستقيل من منصبه إذا لم يتمكن من استكمال الاستعدادات لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028 .

وكان مونتيانو قد عمل سابقا مصرفيا في مولدوفا وفرنسا وقضى عشر سنوات يعمل في البنك الدولي في واشنطن.