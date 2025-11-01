إعلان

حكومة مولدوفا الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

كتب : مصراوي

04:13 م 01/11/2025

مولدوفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين- (د ب أ)

أدت الحكومة الجديدة في مولدوفا اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيسة مايا ساندو في كيشيناو، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء مولدوفا الرسمية(مولدبريس)

وترى الحكومة برئاسة العالم المستقل والمصرفي المتخصص في قطاع الاستثمارات الكسندرو مونتيانو، أن استكمال مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028 هو مهمتها الأكثر أهمية.

وخلال تأكيده في البرلمان أمس الجمعة، تعهد مونتيانو بأنه سيستقيل من منصبه إذا لم يتمكن من استكمال الاستعدادات لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028 .

وكان مونتيانو قد عمل سابقا مصرفيا في مولدوفا وفرنسا وقضى عشر سنوات يعمل في البنك الدولي في واشنطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مولدوفا برلين مايا ساندو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة