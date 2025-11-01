إعلام عبري: تصاعد الهجمات الاستيطانية العنيفة في الضفة الغربية

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن هجمات مجموعة "فتيان التلال" الاستيطانية العنيفة في الضفة الغربية تتصاعد.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن الوضع الميداني والوثائق تظهر أن الجيش الإسرائيلي عادة لا يفعل شيئا لمواجهة هجمات المستوطنين بالضفة.

وأشارت "يديعوت أحرونوت"، إلى أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية خرجت عن السيطرة.

ومن جانبها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إنها وثقت 259 اعتداء على فلسطينيين نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون خلال موسم قطف الزيتون.