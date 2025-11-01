إشادة واسعة بتصرف محمد بن راشد بعد موقفه الإنساني مع امرأة.. فيديو

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو جديدًا للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أظهر موقفًا إنسانيًا نال إعجاب نشطاء السوشيال.

عند بعض الشعوب سيتم إيقاف المرأة والتحقيق معها وسجنها.. في الإمارات يقف حاكم دبي لها حتى تمر من أمامه ❤️ pic.twitter.com/Vf8eqlQEKf — 🇦🇪 حسن الأمير 🇦🇪 (@DaR_ZaYeD_74) October 30, 2025

ويظهر المقطع المتداول في نطاق واسع، الشيخ محمد بن راشد أثناء سيره في أحد المجمعات التجارية في دبي، ويحيط به مجموعة من المرافقين.

وأثناء سير حاكم دبي تقدمت امرأة مسنة تسير دون أن تنتبه لمروره من أمامه، فحاول بعض المرافقين إبعادها عن طريقه، إلا أن الشيخ محمد بن راشد تدخل على الفور ممسكًا بيد أحدهم ومشيرًا للآخرين بالتراجع وعدم التعرض لها.