إعلان

إشادة واسعة بتصرف محمد بن راشد بعد موقفه الإنساني مع امرأة.. فيديو

كتب : مصراوي

12:08 ص 01/11/2025

الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو جديدًا للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أظهر موقفًا إنسانيًا نال إعجاب نشطاء السوشيال.

ويظهر المقطع المتداول في نطاق واسع، الشيخ محمد بن راشد أثناء سيره في أحد المجمعات التجارية في دبي، ويحيط به مجموعة من المرافقين.

وأثناء سير حاكم دبي تقدمت امرأة مسنة تسير دون أن تنتبه لمروره من أمامه، فحاول بعض المرافقين إبعادها عن طريقه، إلا أن الشيخ محمد بن راشد تدخل على الفور ممسكًا بيد أحدهم ومشيرًا للآخرين بالتراجع وعدم التعرض لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاكم دبي محمد بن راشد الإمارات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

زاهي حواس يرد على اتهامه بتهريب الآثار: شائعات الحقد لن توقفني
العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا