مقتل خمسة أشخاص جراء انفجار لغم أرضي في غابة بشمالي أوكرانيا

(د ب أ)

أفادت الشرطة الأوكرانية اليوم الجمعة، بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة شخصين آخرين عندما اصطدمت سيارة بلغم أرضي في غابة بشمالي أوكرانيا.

وقالت الشرطة في بيان على فيسبوك إن الانفجار وقع في منطقة حدودية قرب بيلاروس، عندما مرت السيارة فوق شحنة ناسفة في منطقة ألغام.

وأفاد البيان بمقتل الضحايا، وجميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و65 عاما، على الفور، بينما نُقل شخصان آخران إلى المستشفى جراء إصاباتهما.

وأظهرت صور نشرها محققون حطام السيارة في منطقة زيتومير، ولافتة تحذيرية على شجرة قريبة تنبه إلى خطر الألغام.

وأوضحت الشرطة أن المدنيين كانوا يقطعون الأخشاب قرب الحدود البيلاروسية، التي عبرت منها القوات الروسية إلى أوكرانيا في بداية الغزو الروسي الشامل عام 2022.

وأفادت السلطات بوقوع حادثة ثانية مرتبطة بالألغام في غابة قريبة، أُصيب خلالها رجل ونُقل إلى المستشفى.