ترامب: أنهينا الحرب في غزة ودول عدة ستقدم أموالًا كثيرة للقطاع

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن السلام الذي ساعد في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستدامًا، مضيفًا "أنهينا الحرب في غزة".

وأعلن ترامب، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الأسرى الإسرائيليين سيُطلق سراحهم يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل.

وأضاف "الحصول عليهم (الأسرى) عملية معقدة. أفضل ألا أخبركم بما يجب عليهم فعله للحصول عليهم. هناك أماكن لا ترغبون في التواجد فيها، لكننا سنستعيد الأسرى يوم الاثنين، أو الثلاثاء، وسيكون ذلك يومًا مليئًا بالفرح".

وتابع ترامب، تعليقًا على اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة: "أعتقد أنه سيكون سلامًا دائمًا، ونأمل أن يكون سلامًا دائمًا. سلام في الشرق الأوسط".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم في التوصل إلى "هذه النتيجة الرائعة"، مؤكدًا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

وذكر ترامب، أنه سيكون هناك مراسم توقيع في مصر على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيحاول القيام برحلة إلى الشرق الأوسط لحضور "التوقيع الرسمي" على الاتفاق.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن دول عدة ستقدم أموالًا كثيرة لغزة. وزعم ترامب أن حركة حماس فقدت من جانبها نحو 70 ألف شخص، "وهذه الحرب ينبغي أن تتوقف".