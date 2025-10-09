نوبل للسلام.. دونالد ترامب وجريتا ثونبرج يتنافسان على الجائزة (فيديو)

بي بي سي

يتمتع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرص أفضل قليلا من الناشطة البيئية جريتا ثونبرج للفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، لكن كليهما يتخلف عن المرشحين الآخرين، وذلك وفقا لمنصة "Polymarket" الأمريكية للتوقعات.

وفي ذات السياق، تتصدر مبادرة غرف الطوارئ السودانية ومنظمات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط فرص الفوز بفضل جهودها الإنسانية في ظل الأزمات المستمرة.

ومع غياب لائحة رسمية معلنة للمرشحين، فإن تقارير ترشيح ترامب وغريتا تستند على تصريحات شخصيات مؤهلة لتقديم الترشيحات.