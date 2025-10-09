إعلان

نوبل للسلام.. دونالد ترامب وجريتا ثونبرج يتنافسان على الجائزة (فيديو)

كتب : مصراوي

05:10 م 09/10/2025

دونالد ترامب

بي بي سي

يتمتع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرص أفضل قليلا من الناشطة البيئية جريتا ثونبرج للفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، لكن كليهما يتخلف عن المرشحين الآخرين، وذلك وفقا لمنصة "Polymarket" الأمريكية للتوقعات.

وفي ذات السياق، تتصدر مبادرة غرف الطوارئ السودانية ومنظمات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط فرص الفوز بفضل جهودها الإنسانية في ظل الأزمات المستمرة.

ومع غياب لائحة رسمية معلنة للمرشحين، فإن تقارير ترشيح ترامب وغريتا تستند على تصريحات شخصيات مؤهلة لتقديم الترشيحات.

