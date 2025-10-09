فرنسا تستضيف قمة لمناقشة الخطط المستقبلية لغزة

تعقد فرنسا اجتماعاً في باريس، الخميس، مع دول عربية وأوروبية لمناقشة خطط "اليوم التالي" لقطاع غزة في حال استمرار وقف إطلاق النار.

وسيحضر الاجتماع وزراء من مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ممثلين من المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، باستثناء إسرائيل.

وصرحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "سيُمكّن هذا الاجتماع من العمل على تنفيذ خطة السلام وإطار "اليوم التالي" من خلال تحديد جوانب الالتزام الجماعي".

ويقول وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن الاجتماع "مُدبّر من وراء ظهر إسرائيل".

ويضيف: "إن دعوة حكومات معادية لإسرائيل علناً... لمناقشة شؤون إسرائيل أمرٌ مُشين للغاية".

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وعدة دول بعد أن أعلنت بعضها، بما في ذلك فرنسا، مؤخراً أنها تعترف رسمياً بدولة فلسطينية.