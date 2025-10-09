احتفلت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، إلى جانب الأسرى السابقين، بخبر التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بعد مفاوضات شاركت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، وأسفرت عن اتفاق يتضمن إطلاق سراح الأسرى وتهدئة ميدانية مؤقتة.

في العاصمة الأمريكية واشنطن، أجرى عدد من أفراد العائلات اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشكره على دوره في إتمام الاتفاق.

وفي مقطع فيديو نشرته عائلات الأسرى، ظهر عدد منهم وهم يهتفون "شكرًا لكم" أثناء تجمعهم حول الهاتف الذي كان يحمله وزير التجارة هوارد لوتنيك، مرددين "لقد نجحت!". وخلال المكالمة، سُمع الرئيس ترامب يقول: "اعتني بنفسك، الأسرى سوف يعودون، سيعودون جميعًا يوم الاثنين".

وفي تل أبيب، شهدت ساحة الأسرى تجمعًا لنحو مئتي شخص للاحتفال بالاتفاق، حيث شارك في الفعالية عدد من الأسرى السابقين، من بينهم عمر شيم طوف، وعمر وينكرت، وإيليا كوهين، ورومي غونين. وعبّر المحتشدون عن فرحتهم الغامرة، بينما رفعوا الأعلام الإسرائيلية وأطلقوا الهتافات احتفاءً بعودة من كانوا في الأسر.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سادت أجواء من الفرح والامتنان. وقال الأسير المفرج عنه أوهاد بن عامي في مقطع مصور على إنستجرام: "لا أصدق ذلك... أنا في انتظاركم، لا أطيق الانتظار لعناقكم. يا له من يوم رائع! شكرًا لك يا ترامب".

كما نشر عمر شيم طوف وإيليا كوهين صورة لهما وهما يقبلان تمثالًا للرئيس الأمريكي تعبيرًا عن امتنانهما.

في المقابل، ما زال عدد من العائلات يعيشون حالة ترقب وأمل. كتبت ليران بيرمان، شقيقة التوأم غالي وزيف اللذين لا يزالان محتجزين في غزة بعد أسرهما من كيبوتس كفار عزة، منشورًا على منصة X قالت فيه: "غالي وزيفي، أحبكما كثيرًا. ستعودان إلى المنزل".

זה לא רק גשם, השמייים בוכים עם המשפחות מהתרגשות. ויתקיים הפסוק י'ז בו ישובו כל השבים ותהיה שמחה גדולה

"וַיַּעֲשׂוּ כָל הַקָּהָל הַשָּׁבִים מִן הַשְּׁבִי | סֻכּוֹת וַיֵּשְׁבוּ בַּסֻּכּוֹת כִּי לֹא עָשׂוּ מִימֵי יֵשׁוּעַ בִּן נוּן כֵּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַהוּא וַתְּהִי… pic.twitter.com/BadiXyYQLD — 🇮🇱יפה טבג'ה - yaffa tebeje (@TebejeYaffa) October 9, 2025

وكان التوأمان قد شوهدًا آخر مرة في فبراير الماضي خلال عملية تبادل سابقة للأسرى، قبل أن ينهار وقف إطلاق النار اللاحق.

فيما عبر روبي تشين، والد الجندي الإسرائيلي إيتاي تشين الذي تحتجز حماس جثمانه، عن امتنانه لترامب وأعضاء فريقه قائلًا: "ما زلنا نشعر بالقلق حيال العثور على إيتاي والأسرى الآخرين المدرجين في قائمة المتوفين وإعادتهم إلينا".

كما قالت عيناف زانغاوكر، والدة الرهينة ماتان زانغاوكر، إن "هذه هي الدموع التي صليت من أجلها"، في إشارة إلى فرحتها بالأنباء عن اقتراب عودة ابنها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس وقعتا على "المرحلة الأولى" من خطته الواسعة لوقف إطلاق النار في غزة، وهي خطة سلام تتألف من عشرين بندًا جرى الكشف عنها في واشنطن الأسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتشمل هذه المرحلة إطلاق سراح الأسرى والسجناء الفلسطينيين، والانسحاب الأولي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها داخل غزة، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق تحت إشراف الأمم المتحدة وعدد من الوكالات الدولية.

ورغم هذه الأجواء الاحتفالية، يرى مراقبون أن الطريق إلى تحقيق السلام الدائم ما زال طويلًا، خصوصًا مع استمرار الخلاف حول مستقبل إدارة غزة ومطلب إسرائيل بنزع سلاح حركة حماس.

أما نتنياهو، الذي تعهّد مرارًا بتحقيق "نصر كامل" على الحركة، فقد وصف الاتفاق بأنه "نقطة تحول حاسمة"، معتبرًا أنه يحقق مصلحة وطنية عبر تأمين عودة الأسرى مع الإبقاء على وجود عسكري قوي داخل القطاع.

وفي المقابل، هاجم شركاء نتنياهو في الائتلاف الحاكم من التيار اليميني المتشدد، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، الاتفاق ووصفوه بأنه "هزيمة سياسية"، محذرين من أنه قد يهدد استقرار الحكومة إذا مضى وقف إطلاق النار قدمًا.

وبينما يعيش الإسرائيليون لحظات الفرح بعودة الأسرى، تواجه حكومة نتنياهو رياحًا سياسية معاكسة قد تفتح الباب أمام انتخابات مبكرة إذا تصاعدت الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم.ش