ترامب: دول بالمنطقة تمتلك أموالًا طائلة ستساعد في إعادة إعمار غزة

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد دترامب، الخميس، إن دولا في الشرق الأوسط ستساعد في إعادة إعمار غزة، غير أنه لم يقدم تفاصيل بشأن هذه الدول التي قد تساهم في العملية.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب: "أعتقد أن غزة ستكون مكانا أكثر أمانا ولإعادة الإعمار. ستساعدها دول أخرى في المنطقة في إعادة الإعمار لأنها تمتلك اموال طائلة وترغب في ذلك".

وأكد ترامب، أن الولايات المتحدة ستساعد هذه الدول على إنجاح عملية إعاد الإعمار والحفاظ على السلام في غزة.

وأفادت شبكة "سي إن إن"، بأن الأمم المتحدة ستدعم التنفيذ الكامل لوقف النار بغزة والإفراج عن الأسرى.

وأوضح الأمين العام أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة ستعمل على توسيع نطاق تقديم العمليات الإغاثية المستدامة والمبدئية، وكذلك تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصل حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، في مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.