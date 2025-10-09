ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومطالبات بسرعة تنفيذه



وكالات

ووافقت إسرائيل وحركة حماس قبل ساعات على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وهي عبارة عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين قد يكون خطوة أولى نحو إنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين وترددت أصداؤها في أنحاء الشرق الأوسط.

ورحبت دول عدة باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس عقب مفاوضات جرت بمدنية شرم الشيخ في مصر.

بريطانيا

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، وحث على تنفيذها بالكامل دون تأخير.

وقال ستارمر في بيان: "أرحب بالأنباء التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة".

وأضاف: "يجب الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل ودون تأخير، وأن يصاحبه رفع فوري لجميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة".

الهند

بدوره، رحب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترمب للسلام.

وقال مودي: "نأمل أن يؤدي إطلاق سراح المحتجزين وتعزيز المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى تمهيد الطريق لسلام دائم".

كما وصف وزير خارجية هولندا خطة غزة بأنها خطوة مهمة، مشيرا إلى أن التنفيذ الكامل أمر حيوي.

ورحبت كندا بموافقة إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام.



إعلان ترمب

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام، قائلا: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل وحماس قد وقّعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام".

وقال ترامب، إنه بموجب الاتفاق سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين قريبًا جدًا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، مؤكدا أن جميع الأطراف ستعامل بإنصاف.

ووصف ترامب توقيع الاتفاق أن "يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية".

وقدم ترامب الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام، وفقا للغد.