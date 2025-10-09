الجيش الإسرائيلي يُحذر: شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة



وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إعلانا إلى جميع سكان قطاع غزة، إن المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة.

وأوضح في إعلانه، أن قوات الجيش لا تزال تطوّق مدينة غزة حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة.

وتابع: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة شمالًا أو الاقتراب إلى مناطق تمركز وعمل قوات الجيش في كل مكان في القطاع بما في ذلك في جنوب وشرق القطاع وذلك حتى إصدار تعليمات رسمية".

ورحب الجيش الإسرائيلي بالتوصل إلى اتفاق لاعادة المحتجزين والذي تم توقعيه الليلة.

وخلال تقييم للوضع جرى الليلة، أوعز إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي لكافة القوات في الجبهة وفي العمق الاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو.

كما أوعز رئيس الأركان بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لاعادة المحتجزين بحساسية ومهنية، مشيرا إلى أن انتشار القوات سيتم وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق وسيتم بمسؤولية ومع الحفاظ على أمن جنودنا.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الخميس بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وتحركاتهم، وعدم الاطمئنان التام حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة.

وفي بيان للمكتب الإعلامي قال فيه إنه: "في ضوء ما يُتداول حول قرار وقف إطلاق النار، نؤكد على أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم وتحركاتهم، وعدم الاطمئنان التام حتى صدور إعلان رسمي واضح ومؤكد من الجهات الفلسطينية المختصة"، وفقا للغد.