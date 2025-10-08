ترامب يدرس حضور توقيع الاتفاق المحتمل بشأن غزة في مصر



أفادت مصادر مطلعة، لقناة 12 الإسرائيلية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية حضور مراسم توقيع الاتفاق المحتملة بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة في مصر.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول إسرائيلي كبير، لموقع أكسيوس الأمريكي، أن هناك تقدما ملموسا في المفاوضات الجارية بشأن التهدئة في قطاع غزة، حيث أنهم يشعرون بـ"تفاؤل حذر".



ونقل أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن المحادثات أحرزت تقدما جيدا، وأن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكنا خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتستضيف مدينة شرم الشيخ منذ مساء الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.



في وقت سابق، قالت حركة حماس إنها تسعى للحصول على ضمانات حازمة من ترامب والوسطاء بأن إسرائيل لن تستأنف حملتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية بعد أن تطلق الجماعة المسلحة سراح جميع الأسرى المتبقين.



وأعربت جميع الأطراف عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، إلا أن أجزاءً رئيسية من خطة السلام لم تُحدد بعد بما في ذلك متطلبات نزع سلاح حماس، وتوقيت ومدى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإنشاء هيئة دولية لإدارة غزة بعد تنحي حماس عن السلطة.