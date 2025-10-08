صرح مسؤول إسرائيلي لقناة العربية، بأن تل أبيب تقترب بحذر من استكمال المرحلة الأولى من مفاوضات شرم الشيخ لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة، مشيرًا إلى أن أسرائيل تطالب بتعديل خريطة الانسحاب في المرحلة الأولى.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن ترامب يمارس ضغوطًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن الموقف العربي له وزن غير مسبوق في مفاوضات شرم الشيخ.

وكان انضم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط ومسؤولون كبار آخرون، صباح الأربعاء، إلى اليوم الثالث من محادثات السلام بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ.

ومن إسرائيل، انضم إلى الوفد أيضا رون ديرمر، المستشار الأعلى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما قال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

في وقت سابق، قالت حركة حماس إنها تسعى للحصول على ضمانات حازمة من ترامب والوسطاء بأن إسرائيل لن تستأنف حملتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية بعد أن تطلق الجماعة المسلحة سراح جميع الأسرى المتبقين.

وأعربت جميع الأطراف عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، إلا أن أجزاءً رئيسية من خطة السلام لم تُحدد بعد بما في ذلك متطلبات نزع سلاح حماس، وتوقيت ومدى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإنشاء هيئة دولية لإدارة غزة بعد تنحي حماس عن السلطة.