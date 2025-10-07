رئيس إسرائيل: لن نرتاح حتى يعود جميع الأسرى إلى ديارهم

تل أبيب - (د ب أ)

أحيا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى والذي وقعت في 7 أكتوبر 2023، واصفا إياه باليوم الذي "تمزقت فيه روح إسرائيل".

وفي رسالة نشرت على منصة إكس، قال هرتسوج:"من أعماق الحزن نستمد القوة؛ من رماد المأساة نبني التجديد"، واصفًا تاريخ إسرائيل بأنه تاريخ مرونة وصمود، لشعب "لن يستسلم أبدا، ولن يرضخ أبدا، ولن يتوقف أبدا عن الاعتقاد بأن النور سيتغلب على الظلام".

وفي إشارة إلى الأسرى الـ 48 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، تعهد هرتسوج قائلا: "لن نرتاح، ولن نصمت، حتى يعود جميع الرهائن الـ 48 إلى ديارهم".

كما أدان هرتسوج ما أسماه "موجة مد عارمة" من معاداة السامية تجتاح العالم، مؤكدا أن إسرائيل تقف إلى جانب الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم، كما أعرب عن أمله في أنه "من آلام هذه السنوات، يمكن أن تولد حقبة جديدة من التعاون والإزدهار المشترك".

وشكر هرتسوج شركاء إسرائيل وحلفاءها الدوليين على رسائل التضامن بمناسبة الذكرى السنوية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أثنى على "جهوده المذهلة" لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

وتجرى في مصر محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بشأن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن وسجناء فلسطينيين ونفاذ المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يتعرضون لكارثة إنسانية جراء نقص الإمدادات الغذائية والأدوية.