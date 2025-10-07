هولندا تعلن عزمها المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة

كتب- محمود الطوخي

قال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، الثلاثاء، إن بلاده تعتبر مصر شريكا استراتيجيا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وأشار فان ويل، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أنه التقى وزير الخارجي المصري بدر عبد العاطي لمناقشة التعاون المشترك وجهود السلام في غزة، معلنا أن بلاده ستنضم كأحد المضيفين المشاركين لمؤتمر إعادة إعمار غزة الذي ستنظمه القاهرة.

ورحّب فان ويل، بجهود الوساطة المصرية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والتوصل إلى حل دائم، مشيرا إلى أن "من المشجع أن إسرائيل وحماس بدأتا الآن المفاوضات هنا في مصر. وينبغي أن تهدف كل جهودنا إلى هذا الهدف".

وأوضح وزير الخارجية الهولندي، استعداد بلاده للمساهمة في جهود الدعم الطبي التي تبذلها مصر لغزة، بما في ذلك بمبلغ 2 مليون يورو للإمدادات الطبية الأساسية.

وأضاف: "إنني أتطلع إلى مواصلة شراكتنا القيمة، أيضا في مجالات حيوية أخرى مثل الهجرة والتجارة".

وفي وقت سابق أعلنت مصر عزمها استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، فور انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.