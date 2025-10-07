إعلان

وزير الخارجية يكشف موعد انضمام الوفد الأمريكي لمفاوضات غزة بمصر

كتب : مصراوي

02:41 م 07/10/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

وكالات

كشف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، موعد انضمام الجانب الأمريكي إلى المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بمدينة شرم الشيخ، قائلًا إن الوفد الأمريكي سينضم يوم غد الأربعاء.

وأكد عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي عُقِد بالقاهرة مع نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب، أن المفاوضات الجارية في شرم الشيخ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، تهدف إلى تحويل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة إلى واقع عملي قابل للتنفيذ.

وفي سياق منفصل، كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن مفاوضات شرم الشيخ تهدف للتوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة.

وتابع عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، اليوم، أن مفاوضات شرم الشيخ تناقش إنشاء آلية أمنية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والدخول الكامل وغير المشروط للمساعدات عبر القنوات الأممية، وهي تسعى لتكريس مسار السلام العادل على أساس حل الدولتين ووحدة كاملة بين الضفة والقطاع.

وأوضح أن مصر تؤكد ترحيبها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، كاشفا عن إحراز تقدم كبير لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وكشف وزير الخارجية أيضًا أن النقاش يجري بشأن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

الدكتور بدر عبد العاطي مفاوضات غزة انضمام الوفد الأمريكي للمفاوضات حركة حماس إسرائيل

