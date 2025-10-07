بعد اعتقاله في إسرائيل.. ناشط إيطالي يعتنق الإسلام (فيديو)

بي بي سي

قرر الناشط الإيطالي توماسو بورتولازي، أحد المشاركين في أسطول الصمود العالمي والذي اعتقلته البحرية الإسرائيلية، اعتناق الإسلام.

وفي مقابلة أجراها مع قناة TRT التركية في مطار إسطنبول، قال بورتولازي: "بدأت هذه الرحلة بدافع حبي للشعب الفلسطيني، وكانت اللحظة مناسبة لاتخاذ هذا القرار".

وتحدث بورتولازي عن تفاصيل احتجازه لدى القوات الإسرائيلية أثناء اقتراب الأسطول من غزة، موضحًا أنهم عانوا كثيرًا خلال فترة الاعتقال.

أشهر الناشط الإيطالي توماسو بورتولازي، المعروف بـ"تومي"، إسلامه بعد اعتقاله من جيش الكيان ضمن المشاركين في أسطول الصمود المتجه لغزة.

وظهر بورتولازي في فيديو مع ناشط تركي رافقه في الأسطول، عقب الإفراج عنهما ووصولهما إلى تركيا، واصفًا لحظة إسلامه بـ"لحظة منحته السكينة واليقين" pic.twitter.com/aFGZ1x6og4 — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) October 5, 2025

وأضاف:"قضينا ثلاثة أيام في السجن، وتعرضنا خلالها للعنف، وحُرمنا من الماء والنوم والاحتياجات الأساسية".

كما أشار إلى اللحظة التي قرر فيها اعتناق الإسلام، حين كان في زنزانة واحدة مع ثمانية نشطاء مسلمين من تركيا وماليزيا. وروى قائلاً: "في صباح أحد الأيام، بينما كانوا يؤدون الصلاة، اقتحمت الشرطة الزنزانة. شعرت أن هذا الفعل غير إنساني، فحاولت مقاومتهم لأنه كان انتهاكًا لمعتقداتهم. وبعد ذلك تحدثت مع رفاقي، فنصحوني بأن أنطق الشهادة. في تلك اللحظة، شعرت أنها الخطوة الصحيحة، فأعلنت إسلامي حبًا بالشعب الفلسطيني".

وأكد بورتولازي أن أول ما سيفعله عند عودته إلى روما هو زيارة المسجد لتأكيد إسلامه رسميًا.

وفي ختام حديثه، دعا الناشط الإيطالي حكومته إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما يجري، قائلاً: "على إيطاليا أن تحذو حذو تركيا وتتخذ خطوات ملموسة لوقف دعم إسرائيل، بما في ذلك وقف بيع الأسلحة لها".