مصادر: المباحثات بين إسرائيل وحماس في مصر إيجابية وتستأنف اليوم

وكالات

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات غير المباشرة في مصر بين إسرائيل وحركة حماس، أن المباحثات "إيجابية".

وقال أحد المصدرين، إن المباحثات التي تمت الليلة الماضية في مدينة شرم الشيخ كانت إيجابية، لافتًا إلى أن أول جولة استمرت 4 ساعات.

وذكر المصدر، أن المباحثات غير المباشرة ستستأنف ظهر اليوم الثلاثاء في شرم الشيخ.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، إن المباحثات غير المباشرة بشأن غزة في شرم الشيخ مستمرة وسط أجواء إيجابية، مؤكدة أن الاجتماعات ستستمر في وقت لاحق اليوم بين الوسطاء وحمـاس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الإثنين، إن حركة حماس "وافقت على أمور مهمّة للغاية"، وعبر عن ثقته من إمكانية تنفيذ خطته للسلام في غزة قريبًا.

وأبدى ترامب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، مع انطلاق المحادثات غير المباشرة بين وفديهما في مصر، في إطار خطته المكوّنة من 20 بندًا لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أنّنا سنتوصّل إلى اتّفاق. من الصعب عليّ قول ذلك في حين أنهم منذ سنوات وسنوات يحاولون التوصّل إلى اتفاق".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب تقترب من نهاية الحرب ولكنها لم تصل إلى هناك بعد، مضيفًا أنه سيتم تدمير حركة حماس.