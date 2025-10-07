اليوم.. ترامب يلتقي بمحتجز إسرائيلي أمريكي أفرجت عنه حماس في مايو



وكالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي اليوم الثلاثاء، مع المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي أفرجت عنه حركة حماس في مايو وسط اعتقاد بأنه آخر المحتجزين الأمريكيين الأحياء من بين الذين تم احتجازهم في غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، ويُخشى أن يكون آلاف آخرون مدفونين تحت الأنقاض.

يأتي اجتماع ترامب مع ألكسندر بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن خطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وألكسندر في الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

كان وفدان من إسرائيل وحماس قد عقدا مفاوضات غير مباشرة في مصر أمس الإثنين حول خطة ترامب تناولت قضايا خلافية مثل المطالبة بانسحاب إسرائيل ونزع سلاح حماس، بحسب الغد.