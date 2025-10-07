إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين



وكالات

أُصيب شابان فلسطينيان، بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وسط تحركاتٍ مكثفة لآلياتٍ عسكريةٍ وقواتٍ راجلة في عددٍ من أحياء البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المحال التجارية واحتجزت شبان فلسطينيين بعد التنكيل بهم وإخضاعهم لتحقيقٍ ميداني قبل الإفراج عنهم، في حين اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المواطنين.

وتتعرض بلدة قباطية منذ أسابيع إلى اقتحاماتٍ متكررةٍ بشكلٍ شبه يومي، تتخللها عمليات دهمٍ وتفتيشٍ واعتقالات.

وفي قلقيلية، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت إصابة لشابٍ فلسطيني بالرصاص الحي أطلقه جيش الاحتلال قرب المدخل الجنوبي للمدينة، ووصفت حالته بالمتوسطة.

أما في محافظة طوباس، فقد اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة طمون ومحيط مخيم الفارعة، ونصبت حواجز عسكرية في مداخل المنطقة دون الإبلاغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وفي وقتٍ سابق، كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثلاثة أشقاء خلال حصار منزل في مدينة طوباس، ما أدى إلى إصابة والدهم بالرصاص الحي خلال عملية الحصار.

يأتي ذلك في إطار تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات شمال الضفة الغربية، والتي تتواصل منذ انطلاق عملية الأسوار الحديدية مطلع العام الجاري، وسط تحذيراتٍ فلسطينية من تدهورٍ متسارع في الأوضاع الأمنية والإنسانية في تلك المناطق، وفقا للغد.