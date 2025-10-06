أوكرانيا تعلن استهداف منشآت عسكرية ونفطية روسية

كييف - (أ ب)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، أنه شن هجوما بطائرات مسيرة بعيدة المدى استهدف مصنعا روسيا رئيسيا للذخيرة، ومحطة نفطية استراتيجية، ومستودعا مهما للأسلحة خلف خطوط الجبهة، في تصعيد جديد للضغط على البنية اللوجستية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها قصفت مصنع ذخيرة سفيردلوف الواقع في منطقة نيجني نوفجورود بغرب روسيا خلال الليل، ما أدى إلى سلسلة من الانفجارات واندلاع حريق.

وأوضحت أن المصنع يزود القوات الروسية بذخائر الطيران والمدفعية، وقنابل جوية، وذخائر مضادة للطائرات والدبابات.

كما أفادت الهيئة بأن الطائرات المسيرة الأوكرانية استهدفت محطة نفطية في شبه جزيرة القرم، ما تسبب في اندلاع حريق، إضافة إلى مستودع ذخيرة تابع للجيش الروسي المشترك الثامن عشر.

من جانبها، أقرت السلطات الروسية بوقوع هجوم واسع بالطائرات المسيرة الأوكرانية شمل 14 منطقة روسية، إلى جانب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ومناطق قرب البحر الأسود وبحر آزوف.

بيد أن السلطات الروسية لم تقدم سوى تفاصيل محدودة، مكتفية بالقول إن الدفاعات الجوية أسقطت 251 طائرة مسيّرة أوكرانية، في ما يعد أحد أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.