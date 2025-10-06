نتنياهو: الوحدة تمنحنا القوة لإعادة الأسرى

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخاطبًا عددًا من الحاخامات: "وحدتنا تمنحنا القوة لهزيمة أعدائنا وقريبًا لإعادة كل أسرانا"، بحسب تعبيره.

والتقى نتنياهو، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقدس المحتلة وفدًا من حاخامات حركة حباد بمناسبة عيد العرش، وفق ما أفادت القناة الـ7 الإسرائيلية.

وأعرب الحاخامات عن دعمهم للإجراءات التي اتخذها رئيس حكومة الاحتلال من أجل أمن الإسرائيليين.

وخلال كلمته أمام الحاخامات، قال نتنياهو: "أولًا، أشكركم على حضوركم لتعزيزنا كل عام، وفي غضون عام. تقوم حركة حاباد بدور بالغ الأهمية بين يهود العالم للتقريب بين النفوس، وتقريب اليهود أينما كانوا من شعب إسرائيل وتراث إسرائيل"، وفق زعمه.