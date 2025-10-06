عائلات الأسرى الإسرائيليين ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام |تفاصيل

وكالات

دعا مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، لجنة جائزة نوبل للسلام إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجائزة.

وقالت عائلات الأسرى للجنة: "لم يُسهم أي قائد أو منظمة في السلام أكثر منه. لقد وضع ترامب إطلاق سراح الأسرى على رأس أولوياته منذ بداية ولايته".

ووجهت عائلات الأسرى رسالة غير مسبوقة اليوم الاثنين إلى أعضاء لجنة جائزة نوبل للسلام، على خلفية المفاوضات الناشئة وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وسيُعلن عن الفائز بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة. وأعرب ترامب عن رغبته في الفوز بالجائزة خلال ولايته الأولى، وخاطب مؤخرًا ممثلي الأمم المتحدة، قائلًا: "الجميع يُطالبونني بالحصول على جائزة نوبل للسلام".

تفاخر الرئيس الأمريكي والتوصيات اللافتة التي حصل عليها جعلاه يتصدر قوائم وكالات المراهنات، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أعضاء لجنة جائزة نوبل الخمسة، المعيَّنون من البرلمان النرويجي، يتبنون الموقف ذاته عندما يجتمعون خلف الأبواب المغلقة.

وفيما يلي نص الرسالة الكاملة التي أرسلتها العائلات كما نُشرت على صحيفة "يديعوت أحرونوت":

"الأعضاء الأعزاء في لجنة جائزة نوبل للسلام،

نكتب إليكم بصفتنا عائلاتٍ عانت من ظلمةٍ لا تُوصف - عائلاتٍ مُنتزعةٍ من أحبائها في الأسر، تعيش يوميًا ألمَ غيابهم، وأملًا يائسًا بعودة أحبائها إلى ديارهم. نتوجه إليكم اليوم بتقديرٍ كبيرٍ وإحساسٍ بالحاجة المُلِحّة، لنحثّكم على منح جائزة نوبل للسلام للرئيس دونالد ترامب.

بعد ما يقارب عامين من الكابوس، وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة. لقد حوّل تصميم الرئيس ترامب على إحلال السلام ما اعتبره الكثيرون مستحيلًا إلى واقع. منذ توليه منصبه، أنار لنا أحلك ساعاتنا. بفضل التزامه الراسخ وقيادته الاستثنائية، عاد 39 من أفراد عائلتنا إلى ديارهم.

علاوةً على ذلك، أتاحت جهوده للعائلات دفن أحبائهم بكل احترام، ومنحهم الحق في إغلاق الدائرة، وهو حقٌّ كنا نخشى ألا يُمنح لهم أبدًا. وقد وضع الرئيس ترامب إطلاق سراح الأسرى على رأس أولوياته منذ بداية رئاسته، ونجح في تأمين إطلاق سراح عشرات المواطنين الأمريكيين، بالإضافة إلى أسرى من دول أخرى حول العالم.

في هذه اللحظة، تُطرح خطة الرئيس ترامب الشاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى وإنهاء هذه الحرب المروعة. ولأول مرة منذ شهور، يحدونا أمل حقيقي في انتهاء كابوسنا. ونحن على ثقة بأنه لن يهدأ له بال حتى يُقبض على آخر رهينة، وتنتهي الحرب، ويعود السلام والازدهار إلى الشرق الأوسط.

إن مساهمة الرئيس ترامب في السلام العالمي تتجاوز حدود عائلاتنا. فمنذ يناير، نجح في التوسط لحل العديد من النزاعات حول العالم. فبينما رأى الآخرون عنفًا مُستميتًا، رأى هو فرصةً للسلام. وحيثما طرح الدبلوماسيون المستحيلات، حقق هو النتائج.

في العام الماضي، لم يُسهم أي قائد أو منظمة في السلام العالمي أكثر من الرئيس ترامب. فبينما كان الآخرون يتحدثون عن السلام، كان هو يُحققه. وبينما كان الآخرون يُطلقون وعودًا فارغة، حقق هو نتائج ملموسة أنقذت أرواحًا لا تُحصى.

تهدف جائزة نوبل للسلام إلى تكريم من "بذلوا قصارى جهدهم من أجل الأخوة بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية أو تقليصها، وتعزيز مؤتمرات السلام". يُجسّد الرئيس ترامب هذه الرؤية. لم يكتفِ بالحديث عن السلام، بل ساهم في تحقيقه.

نحثكم على منح الرئيس ترامب جائزة نوبل للسلام، لأنه تعهد بألا يهدأ أو يتوقف حتى إطلاق سراح آخر رهينة. إن إنجازاته غير المسبوقة في تعزيز سياسة السلام تستحق هذا التكريم. بالنسبة لعائلاتنا، ولملايين الأشخاص حول العالم الذين تأثروا بجهوده، سيكون هذا التكريم دليلاً على أن القيادة الحكيمة والعمل الدؤوب من أجل السلام هما ما يُحدثان فرقًا حقيقيًا في العالم.

"مع الاحترام والتقدير أهالي الأسرى"