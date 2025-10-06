إعلان تحريري

اجتازت الخطوط السعودية إجراءات السلامة التشغيلية (IOSA) بنجاح، وذلك ضمن أول تدقيق يُنفذ وفق الإطار المطوّر الجديد المبني على المخاطر (RBI) من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، لتتقدم مكانة "السعودية" ضمن أفضل شركات الطيران العالمية في مجال السلامة والجودة التشغيلية.

ويُعد هذا الإنجاز دليلاً على التزام "السعودية" بأعلى معايير الأداء والسلامة، ويُعزز مكانتها كشركة طيران رائدة تحافظ على اعتمادها من منظمة (IATA) للمرة الحادية عشرة على التوالي، مع استمرارها في مواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل الجوي.

وشكّل التدقيق لهذا العام إنجازًا كبيرًا، إذ أُجري للمرة الأولى وفق التقييم المبني على المخاطر (RBI)، والذي يُعد أحدث تطوّر في منظومة الرقابة على سلامة الطيران. ويُركّز هذا الإطار على ملفات تعريف المخاطر الخاصة بكل شركة طيران، ويستند إلى بيانات الأداء لتقديم تقييم أكثر دقة واستباقية لمجالات السلامة المحتملة.

وتُعد شهادة تدقيق إجراءات السلامة التشغيلية معياراً دولياً معتمداً أنظمة الإدارة التشغيلية والسيطرة على العمليات في شركات الطيران، فيما يعتمد تقييم (RBI) على تحليل البيانات التشغيلية لتقديم تقييم استباقي يُركز على أولويات السلامة الخاصة بكل شركة طيران، ويُعزز فعالية إجراءات الرقابة.

وقد شمل التدقيق الأخير ثمانية مجالات رئيسية منها الإدارة التنظيمية، وأمن الطيران، وتشغيل الرحلات الجوية، والترحيل الجوي، وخدمات الضيافة الجوية، وإدارة الصيانة، والعمليات الأرضية، وعمليات الشحن.

وأكد الكابتن محمد دحدولي، نائب الرئيس للسلامة وأمن الطيران والجودة في الخطوط السعودية أن السلامة هي محور جميع العمليات في "السعودية"، واجتياز تقييم إجراءات السلامة التشغيلية (IOSA) للمرة الحادية عشر هو انعكاس مباشر لثقافة "السعودية" المؤسسية والتشغيلية، ويمثل لحظة فخر نُكرّم من خلالها التزام فرقنا وجهودهم المستمرة لتجاوز المعايير الدولية.

ومع استمرار "السعودية" في توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز بنيتها التشغيلية، يأتي هذا التقدير الدولي تأكيداً على ريادتها في مجال السلامة واستعدادها لمواكبة تحديات قطاع الطيران العالمي بكل كفاءة وازدهار.