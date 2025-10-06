إيران: ليست لدينا أي نية للتفاوض حاليًا مع الترويكا الأوروبية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن مواقف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) بشأن تفعيل آلية الزناد "غير مسؤولة ومحاولة لفرض الطلبات الأمريكية".

واعتبرت الخارجية الإيرانية، أن خطوة الترويكا الأوروبية "غير شرعية"، مشيرة إلى أن مواقف إيران واضحة ومدعومة من قِبل روسيا والصين.

وصرحت الوزارة: "ليست لدينا أي نية للتفاوض في الوقت الحالي وسنقرر ما نريده وفق مصالحنا"، مؤكدة "سنواصل العمل الدبلوماسي من أجل إثبات حقنا أمام دول العالم".

وكانت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) فعّلت أغسطس الماضي آلية الزناد "سناب باك" لإعادة العقوبات، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وأكدت استمرارها في العمل على إيجاد حل دبلوماسي يضمن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري للقيود المفروضة وحث جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تطبيقها.