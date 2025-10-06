إعلان

إيران: ليست لدينا أي نية للتفاوض حاليًا مع الترويكا الأوروبية

كتب : مصراوي

11:04 ص 06/10/2025

وزارة الخارجية الإيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن مواقف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) بشأن تفعيل آلية الزناد "غير مسؤولة ومحاولة لفرض الطلبات الأمريكية".

واعتبرت الخارجية الإيرانية، أن خطوة الترويكا الأوروبية "غير شرعية"، مشيرة إلى أن مواقف إيران واضحة ومدعومة من قِبل روسيا والصين.

وصرحت الوزارة: "ليست لدينا أي نية للتفاوض في الوقت الحالي وسنقرر ما نريده وفق مصالحنا"، مؤكدة "سنواصل العمل الدبلوماسي من أجل إثبات حقنا أمام دول العالم".

وكانت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) فعّلت أغسطس الماضي آلية الزناد "سناب باك" لإعادة العقوبات، متهمة إيران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015، وأكدت استمرارها في العمل على إيجاد حل دبلوماسي يضمن منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، مع الدعوة إلى التنفيذ الفوري للقيود المفروضة وحث جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تطبيقها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية الإيرانية الترويكا الأوروبية روسيا والصين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة.. احتياطي النقد الأجنبي لمصر يسجل مستوى قياسيا جديدا
أطمئنكم على جيش مصر.. ماذا قال السيسي في كلمته باحتفال نصر أكتوبر 73؟