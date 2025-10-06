إعلان

ترامب: لا أتعثر على السلالم بعكس جو بايدن لأنني أصعدها ببطء وحذر

كتب : مصراوي

02:13 ص 06/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يتعثر على السلالم بعكس الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لأنه يصعدها ببطء وحذر.

وأضاف ترامب خلال إلقائه كلمة في عرض عسكري تكريما للبحرية الأمريكية في ولاية فرجينيا: "كان لدينا رئيس مريع لم يكن يعلم ما يجري حوله كان فرصه في النزول بسلام على السلالم ضئيلة عليّ أن أكون حذرا، فأنا على الأرجح سأسقط يوما ما أقول دائما: انزل الدرج ببطء وحذر. هل لاحظتم؟ أفعل ذلك ببطء وحذر".

تجدر الإشارة إلى أن لبايدن تاريخا أسود مع التعثرات، ففي أواخر عام 2021، سقط 3 مرات عندما حاول الصعود على متن الطائرة الرئاسة قبل رحلة إلى أتلانتا.

وخلال وجود في السلطة تعثر الرئيس الأمريكي السابق عدة مرات على سلالم الطائرة وسقط كذلك من على الدراجة الهوائية خلال التنزه، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي ترامب جوبايدن الرئيس جو بايدن صعود السلالم

