ترامب: لا أتعثر على السلالم بعكس جو بايدن لأنني أصعدها ببطء وحذر



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يتعثر على السلالم بعكس الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لأنه يصعدها ببطء وحذر.

وأضاف ترامب خلال إلقائه كلمة في عرض عسكري تكريما للبحرية الأمريكية في ولاية فرجينيا: "كان لدينا رئيس مريع لم يكن يعلم ما يجري حوله كان فرصه في النزول بسلام على السلالم ضئيلة عليّ أن أكون حذرا، فأنا على الأرجح سأسقط يوما ما أقول دائما: انزل الدرج ببطء وحذر. هل لاحظتم؟ أفعل ذلك ببطء وحذر".

تجدر الإشارة إلى أن لبايدن تاريخا أسود مع التعثرات، ففي أواخر عام 2021، سقط 3 مرات عندما حاول الصعود على متن الطائرة الرئاسة قبل رحلة إلى أتلانتا.

وخلال وجود في السلطة تعثر الرئيس الأمريكي السابق عدة مرات على سلالم الطائرة وسقط كذلك من على الدراجة الهوائية خلال التنزه، وفقا لروسيا اليوم.