بسبب إلغاء دعم الوقود.. مظاهرات حاشدة في الإكوادور والحكومة تعلن الطوارىء "فيديو وصور"
خرج متظاهرون مؤيدون ومعارضون لرئيس الإكوادور دانييل نوبوا إلى شوارع العاصمة الإكوادورية كيتو اليوم الأحد، بعد دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ في 10 مقاطعات.
#AlertaPanas— Only Panas (@onlypanasec) October 5, 2025
LA MARCHA EN CONTRA DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES llega a uno de los accesos de la Asamblea Nacional, frente al hospital Eugenio Espejo pic.twitter.com/VeoA9qsdWz
وانطلقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل أسبوعين، بدعوة من أكبر جماعة للسكان الأصليين في البلاد، احتجاجا على إلغاء دعم الوقود الذي رفع أسعار وقود الديزل من 1.80 دولار إلى 2.80 دولار للجالون.
⭕ [COMUNICADO]— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 5, 2025
El Gobierno de @DanielNoboaOk profundiza su política de guerra al responder con un nuevo estado de excepción frente a las demandas justas del #ParoNacionalEcuador.
El Decreto 174 militariza los territorios, suspende derechos y criminaliza al pueblo que exige… pic.twitter.com/vFGzZvCU0n
وكان من بين الشعارات التي هتف بها عشرات المحتجين في أحد المتنزهات الشعبية بالعاصمة "إذا ارتفع سعر الديزل، يرتفع كل شيء"، و"ارحل يا نوبوا"، ، حيث تجمع أنصار الحكومة بأعداد أكبر. ولم يتم تسجيل أي حوادث.
وفي وقت متأخر من مساء السبت، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بدءا من منتصف ليل الأحد في 10 مقاطعات، مشيرة إلى "اضطرابات داخلية خطيرة".
وتشمل هذه المقاطعات مناطق ذات كثافة سكانية من السكان الأصليين حيث تتركز الاحتجاجات. وينص القرار على تقييد حرية التجمع لكنه لا يحظر التظاهرات السلمية.
وكانت مواجهة عنيفة بين الشرطة ومحتجين من السكان الأصليين قبل أسبوع قد أسفرت عن مقتل مدني وإصابة عدد آخر، فيما جرى توقيف ما يقارب 100 شخص، كما احتُجز بعض العسكريين لفترة وجيزة قبل الإفراج عنهم.