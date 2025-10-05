عاصفة قوية تضرب أوروبا وتتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية

بروكسل - (د ب أ)

تسببت عاصفة تضرب أجزاء من أوروبا في سقوط أشجار وإلغاء رحلات جوية، لكن لم تحدث أضرار كبيرة حتى الآن، ونتيجة لذلك تم نشر فرق الإطفاء في العديد من الدول.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" اليوم الأحد، أن فرق الإطفاء في العاصمة البلجيكية، بروكسل نفذت حوالي 90 عملية إطفاء، معظمها بسبب سقوط أشجار أو أغصان مكسورة.

وفي اسكتلندا والنرويج، انقطعت الكهرباء عن بعض المنازل صباح اليوم الأحد ومن المتوقع إعادة توصيلها تدريجيا وتضررت خطوط الكهرباء بشدة جراء سقوط الأشجار.

وفي هولندا، تم رفع التحذير من العاصفة اعتبارا من أمس السبت، ولم يتم تسجيل أي أضرار جسيمة، لكن كانت هناك اضطرابات على الطرق بسبب الأشجار المتساقطة.