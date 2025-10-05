إعلان

عاصفة قوية تضرب أوروبا وتتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية

كتب : مصراوي

03:37 م 05/10/2025

عاصفة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بروكسل - (د ب أ)

تسببت عاصفة تضرب أجزاء من أوروبا في سقوط أشجار وإلغاء رحلات جوية، لكن لم تحدث أضرار كبيرة حتى الآن، ونتيجة لذلك تم نشر فرق الإطفاء في العديد من الدول.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" اليوم الأحد، أن فرق الإطفاء في العاصمة البلجيكية، بروكسل نفذت حوالي 90 عملية إطفاء، معظمها بسبب سقوط أشجار أو أغصان مكسورة.

وفي اسكتلندا والنرويج، انقطعت الكهرباء عن بعض المنازل صباح اليوم الأحد ومن المتوقع إعادة توصيلها تدريجيا وتضررت خطوط الكهرباء بشدة جراء سقوط الأشجار.

وفي هولندا، تم رفع التحذير من العاصفة اعتبارا من أمس السبت، ولم يتم تسجيل أي أضرار جسيمة، لكن كانت هناك اضطرابات على الطرق بسبب الأشجار المتساقطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصفة انقطاع الكهرباء رحلات جوية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل